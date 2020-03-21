العراقي محسن ينهي عقده مع الهلال السوداني بالتراضي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أنهى العراقي عماد محسن مهاجم الهلال السوداني، عقده مع ناديه بالتراضي، وسبق لمحسن الإعلان عن رغبته في الرحيل لعدم مشاركته في مباريات الفريق مع المدير الفني الحالي الفاتح النقر.

وأكد محسن أن عملية إنهاء العقد تمت بهدوء وعبر عن شكره لنادي الهلال والتعامل الجيد الذي وجده من الجميع، فيما رفض المدير الفني للفريق الفاتح النقر مسؤولية مغادرة اللاعب صفوف الفريق.

وذكر في تصريحات لـ (البيان الرياضي)، أن قرار المشاركة في المباريات قرار فني خاص بالمدير الفني لا يحدده اللاعب، وأنه بعكس ماتردد أشرك اللاعب أساسياً في عدد من المباريات، وظل يشارك بعد ذلك بديلاً.

وأضاف أن توقف اللاعب ومطالبته بمغادرة الفريق قرار خاص باللاعب توصل إليه بنفسه ولم يجبره عليه أحد، مشدداً على أنه جلس مع اللاعبين وشرح لهم من البداية أن الأجدر هو الذي يشارك في المباريات، وأن اللاعب ديديه لم يشارك أساسياً مع الفريق وكان محسن أساسياً، إلا أن ديديه، نجح في فرض نفسه أساسياً في تشكيلة الفريق.