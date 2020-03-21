وفاة أسطورة السلة ستانكوفيتش

المصدر: ( بلغراد - د ب أ)

أفاد تقرير إعلامي أمس بأن بوريسلاف ستانكوفيتش، أسطورة كرة السلة في يوغوسلافيا السابقة وصربيا والعالم، فارق الحياة أمس في منزله بصربيا عن عمر يناهز 94 عاماً.

وأشارت قناة «آر.تي.إس» التليفزيونية الصربية إلى أن ستانكوفيتش يعد واحداً من مؤسسي المدرسة اليوغوسلافية لكرة السلة التي هيمنت على المشهدين الأوروبي والعالمي على مدار نحو ثلاثة عقود اعتباراً من أواخر الستينيات من القرن الماضي، كذلك سجل ستانكوفيتش باسمه أول نقطة يجري إحرازها في أول بطولة عالم لكرة السلة، والتي أقيمت في الأرجنتين في عام 1950، وكان ستانكوفيتش طبيباً بيطرياً، لكن بعد إنهاء مسيرته كلاعب، اتجه للتدريب والعمل الإداري في كرة السلة، وتولى منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة.