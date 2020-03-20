الدوري الإنجليزي يدعم المتضررين

المصدر: (لندن - أ ف ب)

أعلن دوري كرة القدم الإنجليزية، عن التبرع بخمسين مليون جنيه استرليني (58 مليون دولار)، لمساعدة الأندية المنكوبة مالياً، خلال فترة الإغلاق، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وتم تعليق أنشطة الدوريات المحلية، في محاولة لفرملة تفشي الفيروس السريع الانتشار. ومن المتوقع عدم استئناف المباريات على الأقل قبل 3 أبريل المقبل، ويبحث الدوري المسؤول عن المستويات الثاني، الثالث والرابع، عن مساعدة الأندية المتواضعة، بسبب تعثرها المالي جراء الأزمة المستجدة، وإرجاء الموسم، كما تخشى بعض الأندية من تعرضها للإفلاس، في حال عدم استئناف عجلة الدوريات قبل الصيف المقبل.