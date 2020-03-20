كو: لا نستبعد تأجيل طوكيو 2020

المصدر: (لندن - أ ف ب)

أقرّ البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أمس، أن أولمبياد طوكيو الصيفي، قد يتأجل لفترة لاحقة هذه السنة، بسبب تفشي وباء كورونا، مع إشارته إلى أنه لا يزال من المبكر اتخاذ قرار كهذا.وفي ظل إصرار اللجنة الدولية والمسؤولين اليابانيين على انطلاق الألعاب في موعدها في 24 يوليو، كشف متحدث باسمها، أن «هذا وضع استثنائي، يتطلب حلولاً استثنائية. ا

للجنة الأولمبية الدولية ملتزمة إيجاد حل يتسبب بأقل تأثير سلبي في الرياضيين، مع الحفاظ على نزاهة الدورة وصحة الرياضيين». وأضاف «أي حل لن يكون مثالياً في هذا الوضع، ولهذا، نحن نعول على مسؤولية الرياضيين وتضامنهم». وتابع «لكنه ليس قراراً يجب اتخاذه الآن».