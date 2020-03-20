وفاة ويتينغهام لاعب كارديف السابق

المصدر: (لندن - أ ف ب)

توفي بيتر ويتينغهام اللاعب السابق لأستون فيلا الإنجليزي وكارديف سيتي، عن عمر 35 عاماً متأثراً بإصابة تعرض لها نتيجة حادث سقوط، بحسب ما أعلن كارديف أمس.

وكان ويتينغهام طريح الفراش في المستشفى منذ السابع من مارس الحالي بعد سقوطه على رأسه في حادث حصل له داخل بلدة باري الساحلية. وبحسب ما ورد، سقط لاعب الوسط السابق على السلالم بعد مشاهدة مباراة إنجلترا وويلز في بطولة الرجبي.

وقال كارديف في بيان له: «بقدر كبير من الحزن، علينا إبلاغ الجماهير بأن بيتر ويتينغهام توفي عن 35 عاماً. فُطِرَت قلوبنا»، مضيفاً: «إن خبر الوفاة المبكرة والمفاجئة لبيتر قد هزنا».