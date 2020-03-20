نجوم الكرة المصرية يطلقون تحدي «كورونا»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

أطلق عدد من نجوم الكرة المصرية، مبادرة لتوعية الجماهير من خطر تفشي فيروس «كورونا»، وكذلك مساعدة الأسر المتضررة من القرارات، التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الفيروس، وهي الأسر التي يعولها أشخاص يعملون بالأجر اليومي، ومن خلال مبادرة «تحدي الخير»، يقوم كل نجم بالتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة، بعدها يختار لاعباً أو اثنين لقبول التحدي ذاته.

وأعلن طارق حامد نجم نادي الزمالك، موافقته على تحدي سعد الدين سمير مدافع الأهلي، بشأن مساعدة الأسر المتضررة، وعبر حسابه على «تويتر»، نشر حامد فيديو قال خلاله، إنه سيشارك في تحدي سعد سمير من خلال تكفله بمساعدة 30 أسرة لمدة شهر، بالإضافة إلى أحمد عيد عبد الملك، الذي تكفل بمساعدة 30 أسرة أيضاً، وتحت عنوان «تحدي البقاء في المنزل» أو «تحدي المناديل»، يقوم اللاعبون بنشر مقطع فيديو عبر صفحاتهم على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، يستعرضون خلاله مهاراتهم الفردية باستخدام المناديل الورقية.

وشارك نجم نادي الزمالك حازم إمام «الثعلب»، ومحمد زيدان، نجم المنتخب الوطني السابق، في هذا التحدي، كما شارك مؤمن زكريا نجم الأهلي في الحملة، وظهر وهويستعرض جانباً من مهاراته بالمناديل الورقية.