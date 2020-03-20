البافاري يلجأ إلى التدريب الافتراضي

المصدر: (ميونيخ - أ ف ب)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني - حرصاً منه على تجنب تنقل لاعبيه، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وللحفاظ على التواصل - أنه بدأ منذ، أول من أمس، باعتماد «تدريب افتراضي» يشارك فيه اللاعبون، عبر تقنية الاتصال بالفيديو. وقال مدرب الفريق هانزي فليك: «علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا للرد بشكل إيجابي على الوضع (نظمنا بالأمس أول تدريب افتراضي في الساعة 11 صباحاً». وتابع «كان الجميع متحمسين».

ولم تفرض سلطات مقاطعة بافاريا الألمانية حتى الآن إجراءات عزل إلزامية على السكان، لكن بايرن قام من تلقاء نفسه بالتخلي عن فكرة جمع لاعبيه امتثالاً لتعليمات السلطات الصحية.

وقال البروفسور هولغر برويش، المسؤول عن الإعداد البدني في بايرن ميونيخ «تم تجهيز اللاعبين بساعات رياضية ملائمة».