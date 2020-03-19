تقارير: ميسي يتأهب لمغادرة برشلونة

المصدر: (مدريد - وكالات)

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، بات مستعداً للرحيل عن «البلاوغرانا» مع نهاية الموسم الحالي.

وبحسب مصادر صحافية، فإن الدولي الأرجنتيني، ليس سعيداً في الفريق الكتالوني، لا سيما بعد قرار إدارة الفريق، إقالة المدرب أرنستو فالفيردي مطلع الموسم الحالي، والذي كانت تربطه علاقة جيدة جداً بميسي.

ووفقاً للمصدر، فإن «البرغوث» ينوي استغلال بند في عقده، من أجل الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير إعلامية، أن عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة، هي الخيار والسبيل الوحيد لبقاء ميسي في «كامب نو». ويرتبط ميسي مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف عام 2021، لكنه يتضمن بنداً يسمح للأرجنتيني بالرحيل مع نهاية الموسم الحالي.