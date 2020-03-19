فريق الإمارات يتخطى ديزرت بالم في كأس البولو

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

حقق فريق الإمارات للبولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فوزه الأول في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي بمشاركة 6 فرق وتختتم يوم 27 مارس الجاري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة العديد من الجهات الراعية من بينها ياس الدولية العقارية، ياس الدولية القابضة.

وجاء فوز الإمارات أول من أمس على حساب على ديزرت بالم 11-7 بعد مباراة قوية ليعوض الفائز خسارته في جولة الافتتاح أمام الحبتور مجدداً بذلك أمله في التأهل إلى المربع الذهبي .