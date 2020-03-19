9 مدربين للنجم الساحلي في موسمين

المصدر: (تونس - صالح قادري)

بإقالة قيس الزواغي، يكون النجم الساحلي قد حطم الرقم القياسي. فخلال الموسمين الأخيرين، تعاقد وأقال في ظرف زمني قصير تسعة مدربين، هم: الفرنسي هوبار، وعلي بومنيجل، والجزائري مضوي، وشهاب الليلي، والبلجيكي ليكانز، وفوزي البنزرتي، ورفيق المحمدي، والإسباني غاريدو، وجميعهم كلفوا خزينة النادي أموالاً طائلة إلى جانب إهدار الوقت وضياع ألقاب كانت في المتناول، وحمّل الجميع رئيس النادي رضا شرف الدين المسؤولية كاملة.

وأوضح رئيس دائرة الكرة العائد إلى النادي شكري العميري أن حجم الضغط المسلط على تعيين المدرب قيس الزواغي قد حكم على الفريق بالسقوط والتفريط في أكثر من بطولة.