«الطاولة» تناقش مقترحات الأندية

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

ناقشت الجمعية العمومية لكرة الطاولة في اجتماعها بمقر الاتحاد، مساء أول من أمس، عدداً من الاقتراحات الهامة التي تقدمت بها الأندية لتطوير اللعبة .

وتم الاتفاق على عرض عدد من تلك الاقتراحات على اللجنة الفنية بالاتحاد، ومنها مقترح نادي التعاون والوصل، بفتح تسجيل اللاعبين الجدد في مرحلة الأشبال طوال الموسم، واقتراح نادي النصر، بتطبيق قرار الفئات المستثناة على فئة الأشبال.

فيما أبدى مسؤولو الاتحاد ترحيباً بمقترح النصر بتنظيم بطولة تحمل اسم كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في فئة رجال كرة الطاولة، لكنهم أكدوا أنه يتطلب موافقة من لجنة المسابقات بالاتحاد، والهيئة العامة للرياضة.

فيما دار نقاش بشأن مقترح نادي الوصل، بأن تتضمن مستندات تسجيل اللاعب المقيم، شهادة بأنه غير مسجل باتحاد بلاده.