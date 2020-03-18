أزمة الرواتب تطل على «الكالتشيو»

المصدر: (روما - وكالات)

كشفت تقارير إعلامية، أن أندية الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، لا تنوي دفع رواتب لاعبيها، بعد تعليق منافسات الدوري. ووفقاً للتقرير فإن رؤساء الأندية يريدون تقليل الخسائر بسبب تعليق المنافسات.

ويتوقع أيضاً أن تمتنع أندية دوري الدرجة الثانية الإيطالي، عن دفع أجور لاعبيها. هذا الإجراء يتنافى مع توصيات رابطة اللاعبين، التي طالبت بدفع رواتب اللاعبين بانتظام على الرغم من توقف المنافسات. وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن في العاشر من الشهر الجاري، تعليق كافة الأنشطة الرياضية في بلاده، بما فيها مباريات «الكالتشيو» حتى الثالث من أبريل المقبل، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.