بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف «أونلاين»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

في إطار حرص اتحاد الشطرنج على استمرار أنشطة الاتحاد وتفعيل المسابقات، ينظم الاتحاد بطولة الإمارات الأولى للشطرنج الخاطف «أونلاين»، اليوم من خلال الموقع العالمي lichess.org، والذي يعد أحد أشهر المواقع العالمية لتنظيم البطولات عن طريق الإنترنت، ويستخدمه أشهر اللاعبين الدوليين والمهتمين بلعبة الشطرنج على مستوى العالم.

وتقام البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات وبزمن قدره 3 دقائق لكل لاعب ومن دون زيادة. ويجدر بالذكر أن البطولة مصنفة ضمن أنظمة وقوانين الموقع العالمي lichess.org. وقال الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس الاتحاد، إن إقامة البطولة بنظام «أونلاين» تأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات الحكومة وتماشياً مع التدابير الاحترازية.