النجم الساحلي يقيل الزواغي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

لم يتردد رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي التونسي في الاستجابة لاحتجاجات وضغوطات عشاق النادي الذين طالبوا بإقالة المدرب قيس الزواغي فاستجاب بسرعة.

حيث أعلنت إدارة النادي عن انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الزواغي بالتراضي. ولم يكن خروج النجم من مسابقة الكأس هو السبب وراء انفجار الجماهير وعدم رضاهم عن الفريق، وإنما يرجع ذلك إلى الأداء الضعيف واللعب العشوائي.

ولم يسلم شرف الدين نفسه من هجوم جمهور الفريق الذي حمل جزء مقدر منه، رئيس النادي المسؤولية عن تراجع النتائج بعد تعاقدات مع لاعبين لم يقدموا الإضافة، كذلك التغيير المستمر في الأجهزة الفنية للنادي، حيث بات طبيعياً إقالة المدرب بعد أقل من شهرين من عمله مع النجم.