جمهور الأمل عطبرة يتبرع بثمن التذاكر

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

تبرع جمهور فريق الأمل عطبرة بثمن تذاكر مباراة الفريق أمام ضيفه فريق الرابطة كوستي ضمن مباريات الدوري السوداني، وعبر الأمين العام للنادي محمد تاج السر عن مفاجأتهم بتوافد جماهير الفريق إلى مبنى النادي وتبرعهم بثمن تذكرة المباراة، تأكيداً على دعم الفريق رغم قرار حظر دخول الجمهور للمباريات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال إنهم لم يتوقعوا هذا التصرف من الجمهور. وأضاف تاج السر قائلاً: بررت لنا فئات من جماهير الأمل عطبرة تصرفها، بأنها لن تتوقف عن مساندة مجلس إدارة النادي في الالتزام بمصروفات فريق كرة القدم للاعبين والجهازين الفني والإداري وتكاليف أخرى.