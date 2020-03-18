صلاح يعرض على سمير العلاج في ليفربول

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

تواصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، مع سعد سمير، مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري، وعرض عليه أن يشرف روبن بونس، أخصائي العلاج الطبيعي في الفريق الإنجليزي، على المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وتم التنسيق على سفر مدافع الأهلي إلى إنجلترا للعرض على بونس.

وعاد سعد سمير من ألمانيا مؤخراً، بعد أن أجرى فحوصات طبية تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية في وتر أكيليس، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وينتظر سعد سمير تنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية للأهلي.