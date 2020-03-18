4 لاعبين على رادار البارسا

المصدر: (عواصم - وكالات)

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أمس، أن إدارة برشلونة متصدر الليغا، تخطط لتعزيز صفوف «الفريق الكتالوني» بأربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن برشلونة وضع على الردار مدافعين في مركزي قلب الدفاع والظهير ومع لاعب في خط وسط «الارتكاز» إضافة إلى مهاجم «رأس حربة» في الصيف المقبل، وخصص نحو 130 مليون يورو لهذا الغرض، إضافة إلى ما سيحصل عليه من أموال مقابل بيع مدافعيه الفرنسيين صامويل أومتيتي وكليمان لانغليه. ويأتي المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلانو الإيطالي على رأس أولويات الكتالوني.