دوري الأبطال يلجأ إلى «الفاصلة»

المصدر: (عواصم - وكالات)

ذكر تقرير إخباري أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بصدد إعداد خطة لإقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في مدينة واحدة، على أن يقام الدور قبل النهائي للبطولتين من مباراة واحدة «المباراة الفاصلة»، وليس من مباراتين، ذهاباً وإياباً، مثلما هو معتاد.

وأفادت صحيفة «آس» الإسبانية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن يويفا سيقترح إقامة مباريات الدور قبل النهائي من دور واحد فقط، حيث يلتقي الفائزان في الدور قبل النهائي مع بعضهما البعض في المباراة النهائية، على أن تقام مباراتا الدور قبل النهائي ومباراة النهائي في مدينة إسطنبول التركية، التي كان مقرراً أن تستضيف المباراة النهائية للبطولة، لتجرى بها هذه المباريات على مدار أربعة أيام. نفس الأمر سيتم تطبيقه في بطولة الدوري الأوروبي، بمشاركة الأندية الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي، حيث تقام هذه المباريات بمدينة دانسك البولندية.