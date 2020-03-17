المحيربي يحقق رقماً قياسياً في «دبي لصيد الأسماك»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أسدل الستار، يوم أول من أمس، على منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الثانية)، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الفترة من 10-14 الجاري، ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في الموسم الرياضي 2019-2020.

وتوج بالجائزة الكبرى في فئة الكنعد المتسابق رقم 70 سالم أحمد سالم المحيربي الذي تصدر الترتيب العام للفئة الأقوى باصطياده سمكة بوزن 43.85 كلغ وبطول وصل إلى 165 سم ليخطف الأضواء، ويظفر بالجائزة الكبرى التي يصل مجوع قيمتها إلى 130 ألف درهم.

ونال المحيربي، الذي سجل رقماً قياسياً في المسابقات المحلية بحصوله على سمكة كنعد بهذا الوزن مبلغ 25 ألف درهم من اللجنة المنظمة بالنادي، إضافة إلى مبلغ 50 ألف درهم من مجموعة دلما مارين وصنارة صيد إلكترونية من صن أند ساند، بقيمة 5 آلاف درهم، إضافة إلى موقف مجاني لقارب بطول 15 متراً لمدة عام من مراسي بي أند أو.

وحققت البطولة نجاحاً منقطع النظير من خلال العدد الكبير من المشاركين، والذي وصل إلى 112 متسابقاً ومتسابقة تنافسوا على جوائز الحدث، والتي وصلت في مجموعها إلى 280 ألف درهم.

وحرص هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر الجزيل إلى جميع الجهات، التي أسهمت في إنجاح الحدث من الرعاة والشركاء في مراسي بي أند أو وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك ومجموعة (دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية) وصن أند ساند للمعدات البحرية، وأدوات الصيد، التي قدمت دعماً كبيراً للمنافسات.

ووجه القمزي التهنئة إلى أبطال الفئتين الكنعد والسكل، مؤكداً أن البطولة في نسخة عام 2020 ومن خلال الجولة الثانية سجلت أرقاماً قياسية تمثل أولاً في عدد المشاركين والذي وصل إلى 112 متسابقاً ومتسابقة، فضلاً عن تسجيل رقم قياسي في أعلى وزن وهو سمكة الكنعد بوزن 43.85 للمتسابق سالم المحيربي.