يوفنتوس يخطط لتمديد التعاقد مع رونالدو

المصدر: (روما - وكالات)

رغم توقف النشاط الرياضي في إيطاليا حتى الشهر المقبل، كإجراء احترازي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، يحاول فريق يوفنتوس، استغلال فترة التوقف، لتمديد التعاقد مع النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، حسبما أفادت تقارير صحافية. وذكر موقع (توتو سبورت) الإيطالي، أن إدارة يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، ترغب في تمديد التعاقد مع رونالدو لمدة عامين آخرين، وهو ما يعني بقاءه مع الفريق حتى سن 39 عاماً.

أضاف الموقع أنه رغم وجود فريق الكرة بيوفنتوس في الحجر الصحي، إلا أن مسؤولي النادي بدؤوا العمل لإبقاء رونالدو مع الفريق.