برشلونة يطلب لقب الليغا بـ «القوة القاهرة»

المصدر: (مدريد - وكالات)

يتجه نادي برشلونة، لتقديم طلب للهيئات الرياضية الإسبانية، لإعلانه بطلاً رسمياً لمسابقة «الليغا»، وذلك في حال صدور قرار بإلغاء المسابقة مبكراً هذا الموسم. ومن بين الخيارات المتداولة والرائجة حالياً، هي إلغاء منافسات الدوري الإسباني، بعد انقضاء 27 جولة فقط من أصل 38.

ولا تنص اللوائح الحالية ، على إنهاء الدوري مبكراً، ولكن يمكن تطبيق هذا الإجراء في حال وجود قوة قاهرة. لكن، بحسب صحيفة «سبورت» ، ففي حال صدور قرار بإلغاء المسابقة هذا الموسم ، فإن نادي برشلونة سيطلب إعلانه بطلاً رسمياً لليغا، معتمداً على أنه تم لعب 70 في المئة من مباريات الدوري حتى الآن، وأنهى مرحلة الذهاب وهو في صدارة الترتيب.