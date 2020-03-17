«عربة طعام افتراضية» تعوّض مبيعات التذاكر

المصدر: (برلين - وكالات)

استغل فريق يونيون برلين الألماني فترة الراحة الإجبارية، بافتتاح شاحنة طعام افتراضية تزامناً مع تأجيل مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ السبت الماضي.

وبعد إلغاء المباراة قرر النادي بيع النقانق والحساء افتراضياً على موقع النادي الإلكتروني، ويمكن للجماهير شراء نقانق أو حساء البازلاء مقابل 2.5 يورو، حيث تذهب هذه الأموال لمساعدة النادي في تعويض خسارته كنتيجة لتأجيل المباريات.

وذكر النادي : جاء العديد من مشجعي يونيون برلين وسألوا عن كيفية دعم النادي بتبرعات. من بينها كانت فكرة لا تقاوم: شاحنة طعام افتراضية!