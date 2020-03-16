الشعفار يشيد بقرار «دولي الدراجات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات، بقرار رئيس الاتحاد الدولي ديفيد لابارتيه، في ما يخص اتخاذ إجراءات احترازية صحية، حول عدم إقامة كل الأنشطة والبطولات الدولية هذه الفترة، لضمان أقصى قدر من الحماية الصحية للاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية، واستكمال النشاط لاحقاً بعد تحسن الموقف الصحي في العالم، وأكد الشعفار أن الاتحاد الدولي يضع ثقته في الاتحادات الأعضاء، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي، أثنى على الدور الإيجابي الملموس الذي قام به المسؤولون في اتحاد الإمارات للدراجات ومجلس أبوظبي الرياضي في متابعة علاج اللاعبين المشاركين في طواف الإمارات الدولي والاطمئنان عليهم حتي الشفاء الكامل ومغادرتهم إلى بلادهم سالمين.