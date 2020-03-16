غوبيرت المصاب بكورونا يتبرع بنصف مليون دولار لدعم الخدمات الصحية

المصدر: لوس أنجليس - وكالات

أعلن فريق يوتا جاز الأمريكي لكرة السلة أن نجمه الفرنسي رودي غوبيرت المصاب بفيروس كورونا تبرع بنصف مليون دولار لدعم الخدمات الصحية في الولايات المتحدة وفرنسا ضد المرض.

وأوضح يوتا جاز في إعلانه أن جزءاً من المبلغ سيخصص للجهود التي تعنى بمكافحة فيروس كورونا في أوكلاهوما الأمريكية.

فيما سيخصص مبلغ مئتي ألف دولار كمساعدة للموظفين الذين يعملون بدوام جزئي في نادي يوتا جاز، بعد أن توقفت أعمالهم عقب تعليق مباريات الدوري الأمريكي.

وكان اللاعب الفرنسي قد أصيب بالمرض ليتم الإعلان لاحقاً عن سقوطه في اختبارات الكشف عن الفيروس الذي ضرب البلاد، الأربعاء، ليصبح أول حالة يتم الكشف عنها ضمن دوري NBA، لتتخذ رابطة الدوري القرار مباشرة، بتعليق مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة بأكمله.