150 مليون يورو مقابل رحيل نيمار

المصدر: باريس - وكالات

ذكرت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر مقربة من إدارة نادي باريس سان جيرمان أن النادي الفرنسي على استعداد للتخلي عن خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وستفتح الباب أمام رحيله مقابل 150 مليون يورو.

وعاش نيمار فترة عصيبة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إذ أبدى رغبته في العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني الذي أبدى هو الآخر رغبته في استعادة لاعبه البرازيلي السابق.

وأشارت شبكة «إيه إس بي إن» التليفزيونية إلى أن المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، على علم برغبة نيمار في الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري، وأن النادي يرفض تماماً الدخول في صراع جديد يماثل ما حدث الصيف الماضي.

وأضافت أن تتويج الفريق بالدوري الفرنسي وتقديم موسم جيد في دوري أبطال أوروبا سيزيد من احتمالية رحيله الصيف المقبل.

كما شهدت الشهور الماضية كذلك اهتماماً كبيراً من إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات مهاجم باريس سان جرمان الآخر كيليان مبابي.