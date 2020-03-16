ليفربول يدعم «بنك الطعام»

المصدر: لندن - وكالات

تبرع نادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ 40 ألف جنيه استرليني من أجل ضمان استمرار المؤسسة الخيرية الخاصة بـ«بنك الطعام»، وعدم تأثرها بتعليق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتأثرت المؤسسة الخيرية بقرار الاتحاد الإنجليزي الجمعة الماضية تأجيل مباريات «بريميرليغ»، حيث تعتمد المؤسسة بنسبة 25% على تبرعات الأندية في كل جولة ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إنه سيتبرع بمبلغ 40 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 49 ألف دولار، من أجل مساعدة مؤسسة بنك الطعام خلال فترة توقف الدوري الإنجليزي، بواقع 10 آلاف جنيه عن كل مباراة متبقية لـ«ريدز» على ملعبه هذا الموسم. وطالب «ريدز» من الجميع أن يحذوا حذوه، ويتبرعوا لهذه المؤسسة الخيرية لدعم المحتاجين.