شاهد.. كورونا يحوّل باعة أحد أسواق الكويت إلى لاعبي كريكيت!

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لباعة في أحد أسواق الكويت وهم يمارسون رياضة الكريكيت.

وقال حساب "المجلس" الكويتي في تويتر "باعة يسلون أنفسهم داخل سوق الفحيحيل، الذي أعتزله الناس بسبب خوفهم من التجمعات"، تفاديا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الكويت ،
  • الفحيحيل،
  • التواصل الاجتماعي،
  • الكريكيت
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