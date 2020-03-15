انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لباعة في أحد أسواق الكويت وهم يمارسون رياضة الكريكيت.
وقال حساب "المجلس" الكويتي في تويتر "باعة يسلون أنفسهم داخل سوق الفحيحيل، الذي أعتزله الناس بسبب خوفهم من التجمعات"، تفاديا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
شاهد.. كورونا يحوّل باعة أحد أسواق الكويت إلى لاعبي كريكيت!https://t.co/GAwHku4P9P#وقاية_وأمان#صحتكم_أمانة#الوعي_أهم_وقاية#كوفيد_19#كورونا#كورونا_الجديد#فيروس_كورونا#COVID19#coronavirus#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/trf5cVOqX9— البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 15, 2020