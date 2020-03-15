رونالدينيو.. «السجين الهداف»

المصدر: أسونسيون - وكالات

في أوروبا، بالكاد يمكن رؤية مباراة بكرة القدم، ولكن في باراغواي، جذب الأسطورة البرازيلي ونجم برشلونة السابق رونالدينيو، الأنظار إلى بطولة ودية بأحد السجون، بعد اعتقاله بتهمة التزوير، مسجلاً 5 اهداف ليصبح رجل المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه 11 - 2 ، حيث لم يشارك في المباراة فقط، بل ترك بصمته كأبرز لاعبي الكرة في التاريخ، بتسجيله خماسية ،وصناعة 6 تمريرات حاسمة. ولا يزال رونالدينيو، رهن الاعتقال في باراغواي، مع شقيقه روبرتو، لمحاولتهما دخول البلاد بجوازات مزورة.