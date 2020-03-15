غريغ يتوقع إلغاء الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - وكالات

يتوقع غريغ كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن إلغاء الموسم الحالي بشكل كامل، سيكون أقرب من أن يتم تأجيل اللقاءات القادمة، ولعبها في وقت لاحق. وبحسب «تايمز» الإنجليزية، قال كلارك لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بأنه لا يتوقع استمرار الموسم الحالي من المنافسة. وكانت الرابطة اجتمعت أول من أمس، في حضور كلارك، بشكل طارئ، لتعلن تأجيل جميع المسابقات المحلية حتى الثالث من أبريل، بعد إصابة أرتيتا مدرب أرسنال، وأودوي لاعب تشيلسي، بفيروس كورونا.

ويخشى كلارك، بحسب ما نقلت «تايمز»، أن الموسم لن يستمر، ما يعني خسارة رابطة الدوري الإنجليزي 750 مليون جنيه إسترليني من عائدات النقل والدعاية.

وفي حال استمرت البطولة، ولعبت المباريات المقبلة في الصيف، فإن عدداً من وكلاء اللاعبين أوضحوا لـ «فوتبول لندن»، أنه سيكون كابوساً، لأن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف، لن يستطيعوا المشاركة دون توقيع عقود جديدة، كدافيد سيلفا وويليان وفيرتونغن وجيرو ولالانا.