(فيديو) روح غير رياضية.. لاعب كرة سلة ينقل فيروس كورونا للصحفيين عمداً

المصدر: البيان الإلكتروني

يتعرض لاعب السلة الفرنسي، رودي غوبار، لهجمة شرسة في أمريكا، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وتعامله مع الأمر بسخرية.

وأظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قيام ذي المترين و16 سنتيمترا، بالمُزاح مع الإعلاميين في يوتا، بخصوص فيروس كورونا، من خلال لمس ميكروفوناتهم وهوافتهم.

وبينت الفحوصات، التي خضع لها نجم الديّكة، يومين بعد الحادثة، بأنه يعاني من الفيروس الذي كان يسخر منه.

وتخوف الجميع من أن يكون، العملاق قد نقل العدوى للصُحفيين، الذين كانوا حاضرين في الندوة.

يذكر أن دونفان ميشتل، الذي يلعب مع غوبار في "يوتا غاز"، تعرض من جهته للعدوى ويخضع لعلاج مُكثف حاليا، بحسب (BFMTV).