«المحبوبة» تبحث عن لقب «الوثبة» في تولوز

المصدر: تولوز - البيان الرياضي

يشهد مضمار تولوز الفرنسي عصر اليوم فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري دجوراس تو»، تحت مظلة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في نسخته الثانية عشرة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 14 ألف يورو، وطوله 1400 متر، 10 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف فرانسوا روهات، وبقيادة فالنتين سيجوي.

وكانت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات، والمنحدرة من نسل «مجاني» والفرس «أمان» قد حلت في المركز الرابع بفارق طفيف في أول مشاركة لها هذا الموسم، في سباق بري مجيشان لمسافة 2000 متر، بمضمار بو. وينافس على اللقب «جوسكيو» لبيرن العربية، ، و«مايشون دو بيبول» ، و«فيديت دو لاجريمودي» لبيرنارد ديلثيل وبقيادة مورجان بيرنارد.