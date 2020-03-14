الأهلي المصري ينتقد «الخماسية»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

وجه مسؤولو النادي الأهلي المصري، النقد إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، بسبب عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً بعد إصرار الاتحاد على خوض فريق الأهلي مباراته أمام سموحة، الأربعاء الماضي، أي بعد 48 ساعة فقط من عودة الفريق من جنوب أفريقيا، عقب أداء مباراة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأرسلت إدارة الأهلي خطاباً إلى اتحاد الكرة تطلب فيه سرعة الإفادة عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، وأوضحت عبر بيان رسمي، أن سبب الخطاب هو إجبار الفريق على خوض مباراة سموحة بعد 48 ساعة فقط من وصول الفريق إلى القاهرة.