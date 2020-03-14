«آسيوية الشطرنج» نهاية يونيو

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلن هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، أنه بناء على توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، فقد تقرر تأجيل المسابقات القارية للشطرنج حتى نهاية شهر يونيو المقبل.. وأكد أن القرار يأتي حرصاً على سلامة اللاعبين واللاعبات المشاركين في المسابقات القارية.

ويأتي في مقدمة البطولات القارية التي تقرر تأجيلها بطولة آسيا الفردية للهواة التي كان مقررا إقامتها في مسقط في شهر أبريل المقبل، والتي أرجئت إلى موعد لاحق يتحدد بعد نهاية يونيو المقبل.كان الاتحاد العماني للشطرنج برئاسة أحمد البلوشي قد استكمل الإجراءات والترتيبات كافة لاستضافة البطولة في موعدها المعلن، لكن حرصا على سلامة المشاركين تمت الاستجابة للتأجيل.

كما أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج إلغاء الدورات التدريبية .