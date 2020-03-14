الجولة الثانية لبطولة دبي لصيد الأسماك تختتم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تختتم مساء اليوم منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الثانية) التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الفعاليات المجتمعية والرياضية في رزنامة 2019-2020.

ويقام يوم غد في مقر البطولة بمراسي (بي أند أو) جميرا 5 مراسم تتويج أبطال منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك وذلك بعد اعتماد النتائج بشكل نهائي ومراجعة كافة الاشتراطات المنصوص عليها في اللوائح من قبل لجنة الحكام التي تشرف على الحدث.

وكانت البطولة قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي وتواصلت يومياً في مقرها بمراسي (بي أند أو) جميرا 5 وشهدت إقبالاً كبيراً بفضل جهود اللجنة المنظمة وتعاون الشركاء حيث تحظى برعاية ودعم من دلما مارين (دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية) ومراسي بي أند أو وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وصن أند ساند لتجارة الدراجات وأدوات الصيد.

ورفعت الجوائز المالية المغرية التي رصدت من قبل اللجنة المنظمة والشركاء الداعمين ووصلت في مجموعها إلى مبلغ 280 ألف درهم من حماس المشاركين الذين أقبلوا بقوة على التنافس في اصطياد الأسماك في فئتي التنافس سمك (الكنعد) وسمك (السكل) حيث وصل عدد المشاركين إلى 112 متسابقاً ومتسابقةً من محبي هذه الهواية والرياضة في الدولة من المواطنين والمقيمين.

وشهد اليوم الثالث حماساً منقطع النظير تمثل في التنافس الساخن على صدارة الترتيب العام في الفئة الأقوى والأكثر جوائز وهي فئة سمك (الكنعد) حيث استمر التنافس طوال فترة التسليم في مقر البطولة بمراسي بي أند أو الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام والرغبة لدى المشاركين.