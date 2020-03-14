مرسى ياس تستضيف «بي زيرو إكسبيرينس»

احتضنت حلبة مرسى ياس، مقر جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، بمشاركة أكثر من 200 من عشّاق السيارات النسخة الثالثة من فعالية «بي زيرو إكسبيرينس»، التي نظمتها شركة «بيريللي»، الشركة الإيطالية الرائدة عالمياً بصناعة الإطارات.

وحظي المشاركون بفرصة اختبار مهاراتهم في القيادة وتجربة الأداء العالي لأحدث إطارات «بيريللي بي زيرو» على حلبة السباقات الشهيرة في أبوظبي، حيث تتمتع «بيريللي» بتاريخ عريق يمتد لأكثر من 140 عاماً في تقديم إطارات مصنعة بالاعتماد على أحدث التقنيات في القطاع. (أبوظبي - البيان الرياضي)