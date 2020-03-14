«أبوظبي للشطرنج».. استراتيجية طموحة

عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية اجتماعه الأول أول من أمس، بعد قرار إعادة تشكيله من قبل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وترأس الاجتماع حسين عبد الله الخوري، والذي رفع أسمى آيات الشكر والتقدير نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة للقيادة الرشيدة، وأشاد المجلس الجديد بالإنجازات التي حققها النادي خلال السنوات الماضية. وشرع المجلس في وضع الأهداف المراد تحقيقها من خلال تقديم استراتيجية طموحة لتطوير العمل الفني بالتوافق مع خطط واستراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تهدف إلى النهوض بلعبة الشطرنج خلال الفترة القادمة، من خلال بحث السبل الكفيلة لبلورة الأفكار والبرامج الموضوعة لتطوير اللعبة . (أبوظبي - البيان الرياضي)