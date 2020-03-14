القرقاوي: عيسى بن راشد كان رمزاً رياضياً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وصف اللواء (م)إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رحيل الشيخ عيسى بن راشد أنه خسارة كبيرة للرياضة العربية والخليجية قائلاً إن الشيخ عيسى، رحمه الله، كان يمثل رمزاً من رموز الرياضة في الوطن العربي ومرجعاً لكل الرياضيين العرب من خلال خبرته الواسعة في هذا المجال، ويكفي أنه يعتبر قطباً بارزاً من القياديين العرب الذين ساهموا بتأسيس كأس الخليج العربي الذي جمع بين شبابنا الخليجي إلى جانب مساهمته بتأسيس الاتحاد العربي لكرة القدم الذي تولى لسنوات طويلة منصب نائب رئيس الاتحاد أيام المغفور له بإذن الله الأمير فيصل بن فهد، وتناول القرقاوي مناقب الشيخ عيسى وحكمته في حل العديد من المشاكل التي كانت تعترض البطولات الخليجية والعربية.