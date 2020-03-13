بالوتيلي يصبح إرهابياً بسبب كورونا!

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه اللاعب ماريو بالوتيلي مهاجم فريق بريشيا رسالة إلى الجميع بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، ولا سيما في إيطاليا وتأثيره على استمرار السيري آ.

وجه اللاعب ماريو بالوتيلي مهاجم فريق بريشيا رسالة إلى الجميع بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، ولا سيما في إيطاليا وتأثيره على استمرار السيري آ.

وأكد اللاعب الدولي الايطالي ماريو ​بالوتيلي​ أن الوضع الحالي في إيطاليا مخيف وأنه يجب على الجميع الالتزام بتعليمات الدولة الايطالية من أجل محاربة فيروس ​كورونا​ المستجد، والذي ينظر بعواقب وخيمة إذا لم يتم التصدي له بقوة وحكمة، بحسب (آس).

وتحدث مهاجم فريق بريشيا الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مع صديق له عن أزمة الفيروس التاجي المستجد، وعلق مازحا على أن بعض مباريات الدوري الإيطالي في الأسبوع 26 لعبت خلف أبواب مغلقة قبل أن يأمر المسؤولين عن الدوري الإيطالي بالتوقف، وقال ضاحكاً: (عليهم الانتظار حتى عودة يوفنتوس إلى القمة قبل إيقاف الدوري).

وأكمل: (بصراحة آمل ألا يستأنف السيري آ مرة أخرى حتى لا تكون هناك حالات أخرى، لقد كنت مستاءً جدًا في البداية عندما حثثت الجميع على التوقف وشتمني الناس على ذلك وقتها، ولكن أدركوا أخيرا الوضع).

وطالب ماريو بالوتيلي، بإيقاف النشاط الكروي في إيطاليا، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا، وكتب بالوتيلي، على حسابه الشخصي على إنستغرام: دعونا نوقف البطولة، الصحة لا تقدر بالمال، دعونا نستيقظ، لأن لا أحد منا إنسان آلي).

وأضاف: "لا تكتبوا لي أشياء مثل: أنت محمي! ما الفرق بين اللاعب وغيره؟ لا شيء سيحدث خلف الأبواب المغلقة".

وواصل: "علينا أن نبقى في المنزل يا شباب، الناس لا يفهمون خطورة ما يحدث، إنني حقا أفتقد كرة القدم، ولكن علينا أن نبقى في المنزل".

وعقب مازحاً: "إذا لم تفعل ذلك، سأخرج وأصفعك عل وجهك".

وتابع: "أنا لا أرى أولادي بالفعل بسبب هذا الفيروس الملعون، وهذا يثير للقلق والحزن بالنسبة لي".

وأتم: "لماذا اللعب؟ للترفيه عن شخص آخر؟ أو لمنعهم من خسارة المال؟ لا تمزح.. احصل على المال بنفسك. لدينا ما يكفي الآن. لا مزاح مع الصحة".