إعلانات لدعم «كبار الأهلي» المصري

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

يبحث مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، حسم التجديد للاعبين الكبار بفريق الكرة الأول، والذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وهم: أحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان، إضافة إلى الحارس شريف إكرامي، الذي أعلن رحيله عن الفريق، لرفضه الجلوس على مقاعد البدلاء، ولجأ الأهلي إلى جلب حملات إعلانية لهؤلاء اللاعبين من أجل رفع القيمة المالية لعقودهم.

ويرغب مسؤولو النادي في إنهاء هذا الملف، قبل انطلاق منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في يونيو المقبل، لذا تم التواصل مع بعض الشركات، لتوقيع عقود إعلانية كبيرة لإغرائهم بالموافقة على التجديد.