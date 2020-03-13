محمد الحبتور: الرعاية والتسويق وراء نجاحات البولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قال محمد الحبتور قائد فريق الحبتور للبولو: إن الرعاية والتسويق كانا كلمة السر وراء نجاحات اللعبة، لا سيما في استقطاب أهم أحداث البولو وأكثرها شهرة إلى منطقة الشرق الأوسط، ولعل دعم بنك ستاندرد تشارترد لبطولة الكأس الذهبي للبولو شهادةً ساطعة تعكس نجاح سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو.

وأضاف: تبحث الفرق الرياضية كما الجهات الراعية للفعاليات الرياضية عن شراكة وعلاقة تعاون بين العلامة التجارية والفريق، تعكس القيم المشتركة لكل منهما، وفي خضم أجواء الإثارة تولّد الأحداث الرياضية شعوراً بالاتحاد والتعاون ووحدة الصف ينعكس إيجاباً على الرعاة والفرق أو الفعاليات الرياضية.

وثمّن دور منظمي كأس دبي الذهبية للبولو، من خلال نجاحهم في ترسيخ موقعها على خارطة البولو الدولية، وهو أمر ليس سهلاً على الإطلاق، فهو يتطلب التفاني والعمل الجاد كالاستثمار في إنشاء منشآت عالمية للفروسية والبولو، تجمع فرقاً عالمية شهيرة ورياضيين رفيعي المستوى للمشاركة في حدث رياضي يرتقي إلى تطلعات عشاق البولو.

كما وجّه قائد فريق الحبتور للبولو الشكر للشركاء المساهمين والفرق المشاركة وكافة وسائل الإعلام الشركاء الرئيسين في نجاحات البولو.