3 مواجهات مهمة في دوري أقوياء اليد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تقام اليوم 3 مباريات، ضمن الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة بدوري الرجال لكرة اليد، تسعى أطرافها للفوز لتحسين مواقعهم بالمنطقة الوسطى والبقية للهروب من القاع، حيث يستقبل فريق الوصل السابع برصيد 30 نقطة، ضيفه فريق مليحة السادس 32 نقطة، ويتطلع مليحة لتكرار فوزه بالدور الأول 29/‏27.

ويلتقي فريق الجزيرة الخامس بفارق الأهداف برصيد 32 نقطة مع جاره فريق بني ياس الثامن 23 نقطة، وكان الجزيرة قد تفوق ذهاباً 36/‏30.

وتحتضن صالة نادي مليحة، لقاء فريق الظفرة التاسع بـ 21 نقطة مع بني ياس الثامن 23 نقطة، ويذكر أن لقاءهما بالدور الأول قد انتهى بالتعادل 28/‏28. وتستكمل الجولة غداً بمواجهتين ساخنتين تجمع الأولى، شباب الأهلي الثاني برصيد 41 نقطة مع ضيفه الشارقة المتصدر بـ 48 نقطة، والذي حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية، ويحل فريق العين الرابع برصيد 34 نقطة، ضيفاً على النصر الثالث 41 نقطة.