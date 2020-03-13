هاميلتون يبحث عن الرقم 7

المصدر: (ملبورن - أ ف ب)

ينطلق اليوم موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد تحت عنوان رئيسي، هو بحث حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون عن معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب. وأحرز هاميلتون سائق مرسيدس العام الماضي لقبه الثالث توالياً والسادس في مسيرته، ليصبح على بُعد لقب واحد من الرقم القياسي الذي يحمله أسطورة الفئة الأولى، السائق الألماني السابق مايكل شوماخر.

وحقق هاميلتون خمسة من الألقاب الستة الأخيرة في بطولة العالم، والوحيد الذي أفلت منه صبّ لصالح زميله السابق الألماني نيكو روزبرغ (2016)، في إشارة واضحة على الهيمنة المطلقة لمرسيدس على البطولة منذ 2014. يذكر أن الحدث سيشهد مشاركة الهولندي ماكس فيرشتابن (22 عاماً) احد أفضل المواهب في عالم افورمولا واحد.