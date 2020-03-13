سحب قرعة «بلاي أوف» الصالات

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

سحبت قرعة «البلاي أوف» لدوري كرة قدم الصالات، أمس، وأسفرت برمجة الدوري الرباعي الذي سينطلق غداً عن مواجهات دبا الحصن مع ضيفه النصر، فيما يحل خورفكان ضيفاً على شباب الأهلي ويلتقي في الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل خورفكان مع دبا الحصن وشباب الأهلي مع النصر، وتجمع مباراتا الجولة الأخيرة المقرر لها الأربعاء القادم بين دبا الحصن وشباب الأهلي والنصر مع خورفكان، ويلتقي صاحب المركز الأول من الدوري الرباعي مع فريق نادي البطائح الأول على الترتيب العام في الدوري ثلاث مرات، وستكون المباراتان الأولى والثالثة في ضيافة نادي البطائح، بينما يستضيف صاحب المركز الأول في الدوري الرباعي المباراة الثانية فقط على حسب نظام البلاي أوف الحالي .