هجوم تونس هاجس قبل مواجهة تنزانيا

المصدر: (تونس - صالح قادري)

اقترب موعد مباراتي المنتخب التونسي لكرة القدم، أمام نظيره التنزاني في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، وذلك يوم 27 الجاري في تونس ويوم 30 من نفس الشهر في دار السلام، وحسب ما هو معلن عنه من قبل أن منتخب النسور، ينطلق في معسكر إعدادي للمقابلتين قبل أسبوع من موعد المباراة الأولى، لكن يبدو أن المدرب منذر الكبير يجد صعوبة كبيرة في ضبط قائمة اللاعبين الذين ستتم دعوتهم للمشاركة في هاتين المقابلتين، وتكمن الصعوبة في المشاكل الصحية التي يعانى منها لاعبو الهجوم، بسبب عدم جاهزية بعض العناصر المهمة، أمثال وهبي الخزري ويوسف المساكني ونعيم السليتي وأنيس البدري المحترف في السعودية، وفي كل الحالات فإن الجهاز الفني سيتحمّل مسؤولياته، ويبحث عن الحلول اللازمة.