أوروغواي وتسلق الجبال

المصدر: (مونتيفيديو - أ ف ب)

تشهد رياضة التسلق ازدهاراً في الأوروغواي، رغم قلة الجبال الموجودة في هذه البلاد المسطحة. وغالباً ما يفاجأ القادمون للمرة الأولى إلى البلاد، بمدى استواء هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية. فالكثير من أراضيها هي تلال متجاورة، قلّ ما يتجاوز ارتفاعها 200 متر.

وقالت لورينا برادو، وهي أرجنتينية، اعتقدت أنها ستتخلى عن شغفها بتسلق الجبال عندما وصلت إلى الأوروغواي «عندما أتيت إلى هنا للمرة الأولى، لم أمارس رياضة التسلق، لأنني لم أدرك أن لديهم صخوراً صالحة لذلك». لكنها الآن تقوم برحلات منتظمة إلى سيرو أريكيتا، خارج مدينة ميناس، التي تبعد ساعتين من العاصمة مونتيفيديو.