انطلاقة ربع نهائي دوري السلة اليوم

المصدر: (دبي- ياسر قاسم)

تبدأ اليوم مرحلة نظام خروج الخاسر في مسابقة الدوري العام لكرة السلة بجولة الذهاب للدور ربع النهائي باقامة 4 مباريات في السابعة مساء، وسيواجه شباب الأهلي متصدر الترتيب منافسه وضيفه الجزيرة ثامن الترتيب، ويلتقي الشارقة الوصيف مع ضيفه بني ياس صاحب المركز السابع، ويلاقي النصر ثالث الترتيب ضيفه فريق الظفرة صاحب المركز السادس، ويدخل البطائح صاحب المركز الرابع اختبار ضيفه الوصل الذي حل في ختام التمهيدي بالمركز الخامس.

وتدخل الفرق الثمانية مواجهات الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام «بست أوف 3»، عبر مواجهتي ذهاب وإياب واللجوء إلى مواجهة ثالثة فاصلة في حال تبادلهما الفوز، وتقام جولة الإياب بين الفرق الثمانية الثلاثاء المقبل، فيما حدد الجمعة المقبل موعداً افتراضياً للمباراة الفاصلة في حال التعادل في مرات الفوز.