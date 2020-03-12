الطقس يؤجل الدوري المصري

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، تأجيل جميع المباريات التي كانت مقررة اليوم في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز، بسبب توقعات سوء الأحوال الجوية. وذكر اتحاد الكرة، في بيان رسمي أصدره أمس: «تماشياً مع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، باعتبار اليوم إجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة، وبناءً على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية، استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري المحلي التي كان مقرراً إقامتها اليوم ضمن الجولة 18 للمسابقة».