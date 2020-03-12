مدرب «الأخضر» متمسك بالمعسكر

المصدر: (الرياض - د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تمسك بتنظيم معسكر داخلي للفريق خلال الفترة ما بين 22 و30 مارس الجاري، تزامناً مع فترة توقف المنافسات المحلية لإقامة المباريات الدولية، برغم المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر كشفت لها أن رينارد أبدى إصراراً على تنظيم المعسكر برغم إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 التي كانت مقررة خلال مارس الجاري ويونيو المقبل بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر أخرى داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الاتحاد يترقب التطورات الخاصة بفيروس كورونا، الأسبوع الجاري، قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن المعسكر.