ريادة إماراتية في فحص المنشطات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة الوطنية لفحص المنشطات أنها استخدمت لأول مرة في تاريخ المنافسات الرياضة المحلية طريقة كشف المنشطات بأخذ عينات الدم بالوريد، وذلك خلال الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بين العين والشارقة والظفرة وبني ياس أول من أمس.

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، الدكتورة ريمة الحوسني أن الطريقة التي جرى تطبيقها في مباراتي الدور نصف النهائي مساء أول من أمس تمت بصورة سهلة وسلسلة وناجحة، وتتطلب إجراءات الفحص عبر الدم ما بين 20 إلى 30 دقيقة كحد أقصى منذ دخول اللاعب إلى غرفة الفحص وسحب الدم من الوريد.

ولفتت الدكتورة ريمة الحوسني إلى أن فحص المنشطات عبر عينات الدم استخدمت في الإمارات لأول مرة خلال منافسات كأس العالم للأندية أبوظبي 2017، لكن جرى تطبيقه لأول مرة في المنافسات المحلية في مواجهتي مساء أول من أمس.