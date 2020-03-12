ورشة للإجراءات الاحترازية باتحاد الكرة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية أمس ورشة عمل لمناقشة الإجراءات الاحترازية الطبية لقطاع كرة القدم في الدولة بمشاركة كافة الأندية وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات والمجالس الرياضية ولجنتي كرة القدم السيدات والصالات.

وتعد الورشة الأولى ضمن مبادرة «الاجتماعات عن بُعد» التي أطلقها اتحاد الكرة مؤخراً ضمن سلسلة مبادراته الخاصة نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار باستخدام البرامج الإلكترونية وأجهزة العرض الحديثة.

وتناولت الورشة شرح كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذها اتحاد الكرة حول التعامل مع الأوضاع الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة، حيث تم إطلاع المشاركين على إجراءات الوقاية والسلامة والبرمجة الجديدة لمسابقات المراحل العمرية بكافة فئاتها إلى جانب التجمعات الخاصة بالمنتخبات الوطنية والورش والدورات التدريبية والإجراءات الخاصة بتنظيم مباريات دوري الخليج العربي.